Эксперт: Джеймсу Хардену надо уходить из «Хьюстона». Точка. И поскорее

Эксперт ESPN Макс Келлерман считает, что защитнику «Хьюстон Рокетс» Джеймсу Хардену нужно сменить команду.
«Хардену надо уходить из «Хьюстона». Точка. И поскорее. Харден очень хорош, он даже смог приблизиться к завоеванию титула. В любой другой системе состав, который не отличался выдающимся талантом, никогда бы не добрался до седьмого матча на домашней площадке в серии с «Голден Стэйт Уорриорз» Кевина Дюранта, Стефена Карри, Клэя Томпсона и Дрэймонда Грина.
Харден больше не приблизится на такое расстояние к титулу. Даже если бы «Хьюстон» сохранил тот состав, но с другим тренером. Всё дело в том, что Майк Д’Антони хотел играть в баскетбол, который критиковали, который мог не доставлять эстетического удовольствия, но был очень эффективным», – цитирует Келлермана Essentially Sports.
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