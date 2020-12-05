Источник: Джеймс Харден заблокирует обмен в «Голден Стэйт»

Обозреватель The Ringer Билл Симмонс заявил, что защитник «Хьюстон Рокетс» Джеймс Харден заблокирует обмен в «Голден Стэйт Уорриорз» из-за понимания неспособности выиграть титул чемпиона НБА без выбывшего из строя на год атакующего защитника Клэя Томпсона, восстанавливающегося после травмы ахилла.

«Есть проблема, если вы Джеймс Харден. Вы не выиграете титул, если перейдёте в команду, потому что Клэй Томпсон выбыл из строя на год. Итак, он будете играть со Стефеном Карри и Дрэймондом Грином, но ему не удастся выиграть титул. Он останется на том же месте, что и сейчас. Значит, он наложит вето на этот обмен. Харден не станет играть в этой команде без Клэя Томпсона», — приводит слова Симмонса NBC Sports.