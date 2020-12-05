Тяжёлый форвард «Нью-Орлеан Пеликанс» Зайон Уильямсон предстал в отличной физической форме на фотографии из тренировочного лагеря.

Фото доступно в «твиттере» «Нью-Орлеан Пеликанс».

В сезоне-2019/2020 к Уильямсону возникали вопросы по весу и готовности первого номера драфта НБА 2019 года долго находиться на площадке. Вес 19-летнего Уильямсон в ходе сезона превышал 140 кг.

Уильямсон установил новый рекорд НБА, попав в сборную новичков сезона-2019/2020. Зайон провёл меньше всех игр из числа тех, кто попал в сборную. Так, Уильямсон выходил на паркет лишь в 24 матчах. Второе место в списке занимает центровой «Филадельфии Севенти Сиксерс» Джоэль Эмбиид. Он попал в сборную после того, как провёл 31 матч в 2017 году. Рики Рубио был включён в сборную, сыграв 41 матч в 2012 году.



Уильямсону пришлось пропустить значительную часть сезона из-за травмы колена, которую он получил во время предсезонки. В итоге форвард пропустил 44 матча. В 24 играх он в среднем набирал 22,5 очка, собирал 6,3 подбора и выполнял 2,1 ассиста. «Нью-Орлеан» не смог попасть в плей-офф по итогам регулярного чемпионата.