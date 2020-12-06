Энтони Дэвис объяснил, почему подписал пятилетний контракт, а не более выгодный двухлетний

Форвард Энтони Дэвис объяснил, почему он принял решение подписать пятилетний контракт с «Лос-Анджелес Лейкерс». Дэвис подписал пятилетний контракт на $ 190 млн, но через два года мог заключить супермаксимальный контракт примерно на $ 250 млн.



«Я мог бы подписать контракт на два или три года. Но мне пришлось учесть некоторые факты. У меня были определённые проблемы из-за травм. Я мог подвергнуть себя большому риску, подписав соглашение на два-три года», — приводит слова Энтони Дэвиса Eurohoops.



Дэвис перешёл в «Лейкерс» в июне прошлого года в результате обмена с «Нью-Орлеан Пеликанс». В первом сезоне Энтони завоевал титул чемпиона НБА и выдал средние показатели 26,1 очка, 9,3 подбора, 3,2 передачи, 1,5 перехвата и 2,3 блок-шота.

