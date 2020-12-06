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«Зенит» крупно обыграл УНИКС

«Зенит» крупно обыграл УНИКС
Баскетбол / Единая лига ВТБ 0

В Санкт-Петербурге завершился матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в котором «Зенит» принимал УНИКС.

Хозяева неудачно начали встречу, проиграв первую четверть с разницей в 13 очков — 8:21. Во второй десятиминутке «Зенит» немного отыграл отставание — 32:40. В третьем игровом отрезке подопечные Паскуаля вышли вперёд — 59:55. В заключительные 10 минут матча петербуржцы продолжили наращивать обороты и одержали победу с крупным счётом — 81:64.

Самым результативным в составе победителей стал капитан команды польский форвард Матеуш Понитка, набравший 23 очка. Кевин Пангос собрал коллекцию из 19 очков, 5 подборов и 4 передач. В составе казанцев лучшим стал Джордан Теодор, записавший в актив 11 очков.

Единая лига ВТБ. Регулярный чемпионат
06 декабря 2020, воскресенье. 18:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
Окончен
81 : 64
УНИКС
Казань, Россия
Зенит: Понитка - 23, Пангос - 19, Холлинс - 10, Томас - 9, Трушкин - 6, Бэрон - 5, Зубков - 4, Пойтресс - 2, Пушков - 2, Захаров - 1, Вольхин, Фридзон
УНИКС: Теодор - 11, Морган - 10, Уолтерс - 10, Канаан - 9, Сергеев - 7, Антипов - 6, Браун - 4, Каймакоглу - 3, Колесников - 2, Узинский - 2, Жбанов, Разумов
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