«Зенит» крупно обыграл УНИКС

В Санкт-Петербурге завершился матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в котором «Зенит» принимал УНИКС.

Хозяева неудачно начали встречу, проиграв первую четверть с разницей в 13 очков — 8:21. Во второй десятиминутке «Зенит» немного отыграл отставание — 32:40. В третьем игровом отрезке подопечные Паскуаля вышли вперёд — 59:55. В заключительные 10 минут матча петербуржцы продолжили наращивать обороты и одержали победу с крупным счётом — 81:64.

Самым результативным в составе победителей стал капитан команды польский форвард Матеуш Понитка, набравший 23 очка. Кевин Пангос собрал коллекцию из 19 очков, 5 подборов и 4 передач. В составе казанцев лучшим стал Джордан Теодор, записавший в актив 11 очков.