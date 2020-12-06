Паскуаль прокомментировал волевую победу «Зенита» в матче с УНИКСом

Главный тренер «Зенита» Хави Паскуаль поделился впечатлениями от победы своей команды в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с УНИКСом. В ходе встречи петербуржцы проигрывали с разницей в 19 очков, но в итоге победили с преимуществом в 17 очков — 81:64.

«Мы счастливы, это важная победа. В начале игры мы еще были мыслями в предыдущем матче с «Фенербахче». Тяжело играть после плохой игры, сложно. Психологически в первой половине встречи мы были так себе. В последние пять минут второй четверти мы вернулись в игру, стали лучше играть как в защите, так и в нападении. Последние 25 минут матча мы играли лучше.

Матеуш Понитка работает над собой каждый день, у него есть характер, мотивация. Сейчас он проживает хороший момент, и необходимо использовать это. Влад Трушкин изменил ход матча сегодня, как и Виталий Фридзон в матче с «Басконией». Влад дал нам спокойствие и энергию, которых не хватало команде", — приводит слова специалиста официальный сайт Единой лиги ВТБ.