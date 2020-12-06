Док Риверс ответил на резкие обвинения Пола Джорджа

Бывший главный тренер «Лос-Анджелес Клипперс», ныне возглавляющий «Филадельфию Сиксерс» Док Риверс не считает верными слова форварда Пола Джорджа, который обвинил его в проигрыше серии второго раунда плей-офф НБА с «Денвер Наггетс» (3-4) в прошлом сезоне.

«Слушайте, мне понравилось тренировать Джорджа. Мне нечего сказать об этом. Тайрон Лю сидел рядом со мной, поэтому он надеется, что никаких изменений не будет. Ситуация не будет сильно отличаться от периода моей работы в клубе. Мы проиграли „Денверу“. Я думаю, что каждый должен взять на себя ответственность. Очевидно, что мы могли добиться большего, игроки могли лучше выступить. Со своей стороны я оставлю эту ситуацию позади», — приводит слова Риверса Parlons Basket.