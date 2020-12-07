Легенда мирового бокса готов тренировать проигравшего тяжёлым нокаутом Нэйта Робинсона
Бывший чемпион мира в супертяжёлом весе, легендарный Джордж Форман готов поработать с экс-баскетболистом НБА Нэйтом Робинсоном, который в минувшем месяце дебютировал в профессиональном боксе.
Напомним, в андеркарде боя Тайсон — Джонс Робинсон встретился с известным блогером Джейком Полом и проиграл тому тяжёлым нокаутом уже во втором раунде.
«Джейк Пол был слишком хорош для Нэйта Робинсона. Мне бы хотелось, чтобы Нэйт пришёл ко мне и несколько недель потренировался ради реванша. Я бы смог сделать из него бойца, который выдержал бы пять-шесть раундов. Конечно, теперь он может не захотеть боксировать ещё раз, но мне бы не хотелось, чтобы он ушёл вот так, не продемонстрировав более лучшего выступления», — приводит слова Формана New York Post.
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