Леброн Джеймс рекордный раз признан спортивной персоной года

Звезда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс назван спортивной персоной года по версии журнала Sports Illustrated. Эту награду баскетболист получил в рекордный третий раз, что не удавалось ни одному другому атлету.



Ранее Леброн признавался спортивной персоной года в 2012 и 2016 годах.

Фото доступно на странице Sport Illustrated в «Твиттере».

Ранее Джеймс подписал новое соглашение с «Лейкерс». Всего 35-летний Джеймс получит $ 85,7 млн по максимальному продлению. Контракт позволит команде рассчитывать на его услуги до 2023 года.



Ожидается, что в 2023 году на драфте НБА будет выбран Бронни Джеймс, старший сын баскетболиста. Леброн хочет сыграть с ним в одной команде.



Леброн привёл «Лейкерс» к титулу в прошлом сезоне, набирая в среднем 25,3 очка, отдавая 10,2 передачи и собирая 7,8 подбора.