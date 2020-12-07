Леброн Джеймс рекордный раз признан спортивной персоной года

Звезда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс назван спортивной персоной года по версии журнала Sports Illustrated. Эту награду баскетболист получил в рекордный третий раз, что не удавалось ни одному другому атлету.
Ранее Леброн признавался спортивной персоной года в 2012 и 2016 годах.
Фото доступно на странице Sport Illustrated в «Твиттере».
Ранее Джеймс подписал новое соглашение с «Лейкерс». Всего 35-летний Джеймс получит $ 85,7 млн по максимальному продлению. Контракт позволит команде рассчитывать на его услуги до 2023 года.
Ожидается, что в 2023 году на драфте НБА будет выбран Бронни Джеймс, старший сын баскетболиста. Леброн хочет сыграть с ним в одной команде.
Леброн привёл «Лейкерс» к титулу в прошлом сезоне, набирая в среднем 25,3 очка, отдавая 10,2 передачи и собирая 7,8 подбора.
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