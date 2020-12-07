Дональд Трамп разнял драку Коби Брайанта и неоднократно судимого экс-игрока НБА

Журналист Джефф Перлман рассказал историю, как действующий президент США Дональд Трамп в 1990-х разнял драку легенды НБА и «Лос-Анджелес Лейкерс» Коби Брайанта и экс-игрока «Нью-Джерси Нетс» Джейсона Уильямса.



«Дело было в лифте отеля Grand Hyatt, которым раньше владел Трамп. Отель был в процессе продажи и продавался ниже своей цены. В лифте находились Трамп, Джейсон Уильямс, Чарльз Оукли и совсем молодой Коби Брайант. Джейсон Уильямс славился дурной репутацией. Он кое-что сказал Коби. Не помню точно, но это было что-то вроде «Как дела, Коби?». Коби просто ответил: «Ну, хорошо…» Уильямс разозлился, так как был одним из парней старой школы, как и Оукли. Он верил в некий кодекс, согласно которому ты должен относиться к другим с уважением. Джейсон Уильямс бросается на Коби Брайанта и бьёт его прямо в лифте. Я не почитатель Дональда Трампа, но это один из немногих моментов, в которых я бы сказал, что он заслуживает похвалы. Дональд Трамп вмешался и разнял драку Коби Брайанта и Джейсона Уильямса», – приводит слова Перлмана OpenCourt-Basketball.

В 1992 году Джейсон Уильямс был обвинён в том, что в баре разбил бокал пива человеку об голову. Через два года был также обвинён в стрельбе из полуавтоматического огнестрельного оружия на парковке спортивного комплекса. 14 февраля 2002 на территории поместья Уильямса в Нью-Джерси был застрелен водитель лимузина Костас Кристофи. Уильямс играл со своим оружием и по неосторожности выстрелил в водителя. Состоялся ряд судов, в результате которых, в 2010 году Уильямс был приговорён к пяти годам лишения свободы. Кроме того, Уильямсу дали год тюрьмы за управление автомобилем и ДТП в состоянии опьянения. В 2009 году полиция применила против Уильямса шокер, когда увидела у него суицидальные мотивы. В тот же 2009-м был арестован за избиение мужчины в баре в Ралли, Северная Каролина. 13 апреля 2012 года был выпущен на свободу.

Коби Брайант – легендарный баскетболист, который в течение двадцати сезонов выступал в НБА за одну команду «Лос-Анджелес Лейкерс». Брайант – двукратный олимпийский чемпион в составе сборной США, на его счету пять чемпионских титулов НБА, четыре награды MVP матча всех звёзд и многие другие достижения. 26 января 2020 года в возрасте 41 года Брайант погиб при крушении частного вертолета Sikorsky S-76 в Калабасасе (штат Калифорния). Вместе с Кобе погибла его 13-летняя дочь Джанна.

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