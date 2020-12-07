Грег Попович: мы просто надеемся, что Трамп не сожжёт всё вокруг при уходе с должности

Главный тренер «Сан-Антонио Спёрс» и сборной США, пятикратный чемпион НБА Грег Попович раскритиковал президента США Дональда Трампа, который скоро уступит должность Джо Байдену.

«Я разочарован плотностью нашего населения. Мы всё ещё в большей мере являемся страной, где в приоритете сиюминутная выгода. Мы думаем о себе больше, чем о группе, чем о сообществе.Вне моего понимания, как кто-то может говорить о том, что отказ от ношения маски показывает, что вы за свободу, вы за Америку, вы за право личного выбора, когда это не имеет к этому никакого отношения. В интеллектуальном, философском, эмоциональном плане — мы все вместе. Мы все в грязи. Мы пытаемся спасти друг другу задницы. Но большая группа людей не может выходить за рамки самих себя в этом смысле, что очень разочаровывает. Думаю, что это печально для страны. Что делает Трамп? Он играет в гольф и распространяет ложь. Он не имеет никакого отношения к тому, что здесь происходит. Печально, но скоро всё закончится. Мы просто надеемся, что он не сожжёт всё вокруг при уходе с должности», — приводит слова Поповича Clutch Points.