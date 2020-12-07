Грег Попович: мы просто надеемся, что Трамп не сожжёт всё вокруг при уходе с должности

Главный тренер «Сан-Антонио Спёрс» и сборной США, пятикратный чемпион НБА Грег Попович раскритиковал президента США Дональда Трампа, который скоро уступит должность Джо Байдену.
«Я разочарован плотностью нашего населения. Мы всё ещё в большей мере являемся страной, где в приоритете сиюминутная выгода. Мы думаем о себе больше, чем о группе, чем о сообществе.Вне моего понимания, как кто-то может говорить о том, что отказ от ношения маски показывает, что вы за свободу, вы за Америку, вы за право личного выбора, когда это не имеет к этому никакого отношения. В интеллектуальном, философском, эмоциональном плане — мы все вместе. Мы все в грязи. Мы пытаемся спасти друг другу задницы. Но большая группа людей не может выходить за рамки самих себя в этом смысле, что очень разочаровывает. Думаю, что это печально для страны. Что делает Трамп? Он играет в гольф и распространяет ложь. Он не имеет никакого отношения к тому, что здесь происходит. Печально, но скоро всё закончится. Мы просто надеемся, что он не сожжёт всё вокруг при уходе с должности», — приводит слова Поповича Clutch Points.
- 7 декабря 2020
-
23:31
-
23:09
-
21:57
-
21:30
-
20:55
-
19:57
-
18:05
-
15:58
-
14:13
-
14:08
-
13:47
-
12:35
-
12:07
-
11:37
-
11:26
-
10:25
-
10:12
-
09:43
-
09:30
-
09:19
-
07:30
-
00:45
- 6 декабря 2020
-
23:59
-
23:42
-
23:32
-
21:13
-
20:03
-
18:42
-
17:52
-
16:56
-
15:15
-
14:49
-
13:53
-
12:52
-
11:54