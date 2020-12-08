Евгений Пашутин: нам нужно с большим вниманием отнестись к снайперам «Андорры»

Главный тренер «Локомотива-Кубань» Евгений Пашутин и центровой Реджи Линч поделились мнением перед матчем Еврокубка с «Андоррой».

«Андорра» – бегущая команда, которая играет в испанском стиле. Темп задают защитники Ханна и Сенглин, которые могут обострить игру в любой момент. Нам нужно с большим вниманием отнестись к снайперам соперников, причём не только к вышеупомянутым игрокам, а и к Палссону, Йелинеку и Пересу, которые также хорошо атакуют из-за дуги. В трёхсекундной зоне у соперника выделяются Дим и Олумуйива – атлетичные ребята, которые пользуются своей мощью. Нам нужно контролировать подбор, ритм игры и сыграть надёжно в защите. В нападении следует улучшить процент двухочковых бросков и наладить движение мяча. В последнем матче мы сделали всего 12 передач, хотя обычно делаем больше 20. Нужно действовать командно, сохранять концентрацию и играть только на победу!» — цитирует Пашутина официальный сайт «Локомотива-Кубань».



«В первом матче «Андорра» смогла навязать нам борьбу в первой половине, после чего мы прибавили и сумели обыграть их с хорошей разницей. Сейчас ситуация немного поменялась. Мы потеряли из-за травмы Алана Уильямса, некоторые игроки совсем недавно вернулись после матчей сборных, так что нам нужно вернуться к прежнему ритму в защите и добавить интенсивности в игре. Уверен, что мы можем прибавить. «Андорра» постарается получить преимущество в трехсекундной зоне, поэтому мы должны быть быстрее них. Выездные матчи всегда сложнее, независимо от соперника, но если мы будем действовать в защите лучше, чем в последнем матче, и сумеем плотно сыграть с их снайперами, то мы выиграем этот матч», — добавил Линч.