Левченко: таких репрессий Европа не видела с 40-х. В Беларуси происходит геноцид народа

Белорусская баскетболистка Елена Левченко назвала ситуацию на своей родине «правовым дефолтом» и рассказала, что смогла вынести из политического конфликта, охватившего страну.
«Отношение властей к людям я увидела задолго до выборов. Я была свидетелем того, как от спортсменов, которые сделали очень много для страны, просто избавляются. Меня саму уволили в 2019 году — просто поставили перед фактом. Вот такое отношение к человеку в Беларуси: тобой попользовались — и до свидания. Когда началась пандемия, мы увидели, как в Беларуси «ценят» человеческую жизнь.
Во время предвыборной кампании всё пошло как по накатанной. Своё мнение я высказала, когда кандидатов в президенты начали сажать в тюрьмы. А точкой невозврата для меня стали события после выборов.
Играя в баскетбол, я всегда знала, что я на правильном месте. Но у меня было чувство, что я должна сделать большее. И сейчас, пользуясь своей платформой баскетболистки, спортсменки, я пытаюсь внести важный вклад в борьбу за свободу.
За всё это время в тюрьмах побывало больше 27 тысяч человек. Таких репрессий Европа не видела с 40-х. Это правовой дефолт, когда законы существуют не для людей, а для государства. В Беларуси происходит геноцид своего народа.
Меня задержали в аэропорту, когда я собиралась лететь в Грецию на плановую реабилитацию, и поселили в крошечную камеру с четырьмя другими арестантками. 15 дней в тюрьме не сломали меня, напротив — закалили. Мои убеждения стали ещё сильнее. В моей спортивной карьере было много боли и такое количество травм, что иногда казалось, что выхода нет.
В тюрьме я поняла, что люди могут контролировать мою свободу, то, чем я питаюсь, то, на чём я сплю. Они могут забрать мой матрас, выключить воду. Единственное, что могу контролировать я, — мои эмоции. Власти добиваются, чтобы мы, белорусы, жили в страхе. В какой-то момент я для себя решила, что этого не будет. Они не могут контролировать мои эмоции. Только я могу.
Для белорусов 2020 год, с одной стороны, очень тяжёлый, а с другой — очень классный. Он запомнится нам на всю жизнь. В этот год мы показали, что мы не просто народ, мы — нация», — цитирует Левченко Forbes.ru.
- 8 декабря 2020
-
14:29
-
14:01
-
13:47
-
13:20
-
12:41
-
12:19
-
11:13
-
10:03
-
09:25
-
09:22
-
09:19
-
09:11
-
07:17
-
00:10
- 7 декабря 2020
-
23:31
-
23:09
-
21:57
-
21:30
-
20:55
-
19:57
-
18:05
-
15:58
-
14:13
-
14:08
-
13:47
-
12:35
-
12:07
-
11:37
-
11:26
-
10:25
-
10:12
-
09:43
-
09:30
-
09:19
-
07:30