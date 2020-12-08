Левченко: таких репрессий Европа не видела с 40-х. В Беларуси происходит геноцид народа

Белорусская баскетболистка Елена Левченко назвала ситуацию на своей родине «правовым дефолтом» и рассказала, что смогла вынести из политического конфликта, охватившего страну.



«Отношение властей к людям я увидела задолго до выборов. Я была свидетелем того, как от спортсменов, которые сделали очень много для страны, просто избавляются. Меня саму уволили в 2019 году — просто поставили перед фактом. Вот такое отношение к человеку в Беларуси: тобой попользовались — и до свидания. Когда началась пандемия, мы увидели, как в Беларуси «ценят» человеческую жизнь.

Во время предвыборной кампании всё пошло как по накатанной. Своё мнение я высказала, когда кандидатов в президенты начали сажать в тюрьмы. А точкой невозврата для меня стали события после выборов.

Играя в баскетбол, я всегда знала, что я на правильном месте. Но у меня было чувство, что я должна сделать большее. И сейчас, пользуясь своей платформой баскетболистки, спортсменки, я пытаюсь внести важный вклад в борьбу за свободу.

За всё это время в тюрьмах побывало больше 27 тысяч человек. Таких репрессий Европа не видела с 40-х. Это правовой дефолт, когда законы существуют не для людей, а для государства. В Беларуси происходит геноцид своего народа.

Меня задержали в аэропорту, когда я собиралась лететь в Грецию на плановую реабилитацию, и поселили в крошечную камеру с четырьмя другими арестантками. 15 дней в тюрьме не сломали меня, напротив — закалили. Мои убеждения стали ещё сильнее. В моей спортивной карьере было много боли и такое количество травм, что иногда казалось, что выхода нет.

В тюрьме я поняла, что люди могут контролировать мою свободу, то, чем я питаюсь, то, на чём я сплю. Они могут забрать мой матрас, выключить воду. Единственное, что могу контролировать я, — мои эмоции. Власти добиваются, чтобы мы, белорусы, жили в страхе. В какой-то момент я для себя решила, что этого не будет. Они не могут контролировать мои эмоции. Только я могу.



Для белорусов 2020 год, с одной стороны, очень тяжёлый, а с другой — очень классный. Он запомнится нам на всю жизнь. В этот год мы показали, что мы не просто народ, мы — нация», — цитирует Левченко Forbes.ru.