Аренас: Адетокунбо — это Харден Восточной конференции. Пусть научится играть в баскетбол
Экс-игрок НБА Гилберт Аренас заявил, что звезде «Милуоки Бакс» Яннису Адетокунбо нужно изменить свой стиль, если он хочет бороться за чемпионство.
«Чтобы выиграть чемпионат, ему просто нужно научиться играть в баскетбол. Яннис – это Джеймс Харден Восточной конференции. То, что тот представляет собой на Западе, Адетокунбо демонстрирует здесь. Яннис — не является разыгрывающим, но постоянно находится с мячом в руках и отличается эгоцентричным стилем. В чём он состоит? Продираться через всех самых высоких игроков соперника, которые не могут противостоять дриблингу, сделать евростеп и потом забить данк. Это прекрасно работает в регулярном чемпионате, но совершенно не подходит для плей-офф», — приводит слова Аренаса Fox Sports.
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