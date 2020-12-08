«Химки» проиграли «Милану»
В Мытищах в пропущенном матче 8-го тура регулярного чемпионата Евролиги «Химки» принимали «Милан».
Команда из Московской области неудачно начала встречу и после первой четверти проигрывала с разницей в 8 очков — 20:28. К большому перерыву гости удерживали лидерство — 54:47. В третьем игровом отрезке «Химки» приблизились к «Милану» и уступали только четыре очка — 68:72. Но в последние десять минут матча команда Мессины контролировала происходящее на паркете и одержала победу — 102:93.
Самым результативным в составе победителей стал Шейвон Шилдс, набравший 26 очков. 18 баллов в активе Зака Лэдея. Что касается «Химок», то в команде Куртинайтиса у Йонаса Жеребко 20 очков, дабл-дабл из 13 очков и 13 передач на счету Алексея Шведа.
Евролига. Регулярный чемпионат. 11-й тур
08 декабря 2020, вторник. 18:30 МСК
Химки
Химки, Россия
Окончен
93 : 102
Олимпия Милан
Милан, Италия
Химки: Йеребко - 20, Макколум - 18, Микки - 17, Швед - 13, Тимма - 9, Букер - 8, Карасёв - 3, Монро - 3, Йович - 2, Вяльцев, Зайцев, Моня
Олимпия Милан: Шилдс - 26, Ледей - 18, Дилэйни - 16, Пантер - 15, Ролл - 8, Тарчевски - 8, Хайнс - 6, Датоме - 3, Мицов - 2, Билига, Мораскини, Чинчиарини
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