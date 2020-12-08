«Химки» проиграли «Милану»

В Мытищах в пропущенном матче 8-го тура регулярного чемпионата Евролиги «Химки» принимали «Милан».

Команда из Московской области неудачно начала встречу и после первой четверти проигрывала с разницей в 8 очков — 20:28. К большому перерыву гости удерживали лидерство — 54:47. В третьем игровом отрезке «Химки» приблизились к «Милану» и уступали только четыре очка — 68:72. Но в последние десять минут матча команда Мессины контролировала происходящее на паркете и одержала победу — 102:93.

Самым результативным в составе победителей стал Шейвон Шилдс, набравший 26 очков. 18 баллов в активе Зака Лэдея. Что касается «Химок», то в команде Куртинайтиса у Йонаса Жеребко 20 очков, дабл-дабл из 13 очков и 13 передач на счету Алексея Шведа.