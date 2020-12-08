Алексей Швед отметился карьерным рекордом в матче с «Миланом»

Защитник «Химок» Алексей Швед в перенесённом матче регулярного чемпионата Евролиги с «Миланом» (93:102) повторил карьерный рекорд по количеству передач – 13. Швед оформил дабл-дабл из 13 оков и 13 передач.

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Напомним, В Мытищах в пропущенном матче 8-го тура регулярного чемпионата Евролиги «Химки» принимали «Милан». Самым результативным в составе победителей стал защитник Шейвон Шилдс, набравший 26 очков. 18 баллов в активе тяжёлого форварда Зака Лэдея. Что касается «Химок», то в команде Римаса Куртинайтиса у Йонаса Жеребко 20 очков, дабл-дабл из 13 очков и 13 передач на счету Алексея Шведа.

