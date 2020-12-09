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«Зенит» обыграл «Валенсию» в гостевом матче Евролиги

«Зенит» обыграл «Валенсию» в гостевом матче Евролиги
Баскетбол / Евролига 0

В Валенсии завершился перенесённый ранее матч четвёртого тура регулярного чемпионата Евролиги, в котором местный баскетбольный клуб «Валенсия» принимал «Зенит».

Команда из России неплохо начала встречу и выиграла первую четверть со счётом 16:12. Но во второй десятиминутке хозяева прибавили и не только отыгрались, но и вышли вперёд — 39:33. Те не менее, после большого перерыва «Зенит» взвинтил темп и уже к концу третьего отрезка вёл с разницей в 5 очко — 65:60. В заключительные десять минут матча российская команда лишь укрепила преимущество и в итоге одержала уверенную победу — 85:72.

Самым результативным в составе победителей стал Остин Холлинз, набравший 20 очков. У «Валенсии» 18 очков в актив записал Боян Дубльевич.

Евролига. Регулярный чемпионат. 10-й тур
08 декабря 2020, вторник. 23:00 МСК
Валенсия
Валенсия, Испания
Окончен
72 : 85
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
Валенсия: Дублевич - 18, Вивес - 10, ван Россом - 9, Калинич - 8, Тоби - 8, Сан Эметерио - 7, Херманнссон - 6, Препелич - 4, Деррик Уильямс - 2, Прадилья, Пуэрто, Хименес
Зенит: Холлинс - 20, Пангос - 12, Пойтресс - 12, Томас - 12, Понитка - 10, Гудайтис - 8, Риверс - 7, Зубков - 4, Бэрон, Пушков, Трушкин, Фридзон
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