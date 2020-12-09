«Зенит» обыграл «Валенсию» в гостевом матче Евролиги
В Валенсии завершился перенесённый ранее матч четвёртого тура регулярного чемпионата Евролиги, в котором местный баскетбольный клуб «Валенсия» принимал «Зенит».
Команда из России неплохо начала встречу и выиграла первую четверть со счётом 16:12. Но во второй десятиминутке хозяева прибавили и не только отыгрались, но и вышли вперёд — 39:33. Те не менее, после большого перерыва «Зенит» взвинтил темп и уже к концу третьего отрезка вёл с разницей в 5 очко — 65:60. В заключительные десять минут матча российская команда лишь укрепила преимущество и в итоге одержала уверенную победу — 85:72.
Самым результативным в составе победителей стал Остин Холлинз, набравший 20 очков. У «Валенсии» 18 очков в актив записал Боян Дубльевич.
Евролига. Регулярный чемпионат. 10-й тур
08 декабря 2020, вторник. 23:00 МСК
Валенсия
Валенсия, Испания
Окончен
72 : 85
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
Валенсия: Дублевич - 18, Вивес - 10, ван Россом - 9, Калинич - 8, Тоби - 8, Сан Эметерио - 7, Херманнссон - 6, Препелич - 4, Деррик Уильямс - 2, Прадилья, Пуэрто, Хименес
Зенит: Холлинс - 20, Пангос - 12, Пойтресс - 12, Томас - 12, Понитка - 10, Гудайтис - 8, Риверс - 7, Зубков - 4, Бэрон, Пушков, Трушкин, Фридзон
Рекомендуем вам
- 9 декабря 2020
-
00:41
- 8 декабря 2020
-
23:15
-
23:02
-
22:24
-
21:24
-
20:59
-
20:55
-
20:22
-
19:30
-
18:56
-
17:59
-
17:18
-
16:48
-
16:45
-
16:19
-
16:08
-
14:29
-
14:01
-
13:47
-
13:20
-
12:41
-
12:19
-
11:13
-
10:03
-
09:25
-
09:22
-
09:19
-
09:11
-
07:17
-
00:10
- 7 декабря 2020
-
23:31
-
23:09
-
21:57
-
21:30
-
20:55
Партнерский контент
Рекомендуем вам