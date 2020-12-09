«Зенит» обыграл «Валенсию» в гостевом матче Евролиги

В Валенсии завершился перенесённый ранее матч четвёртого тура регулярного чемпионата Евролиги, в котором местный баскетбольный клуб «Валенсия» принимал «Зенит».

Команда из России неплохо начала встречу и выиграла первую четверть со счётом 16:12. Но во второй десятиминутке хозяева прибавили и не только отыгрались, но и вышли вперёд — 39:33. Те не менее, после большого перерыва «Зенит» взвинтил темп и уже к концу третьего отрезка вёл с разницей в 5 очко — 65:60. В заключительные десять минут матча российская команда лишь укрепила преимущество и в итоге одержала уверенную победу — 85:72.

Самым результативным в составе победителей стал Остин Холлинз, набравший 20 очков. У «Валенсии» 18 очков в актив записал Боян Дубльевич.