Фанат по ошибке влез в дом к Демару Дерозану вместо бывшей самой молодой миллиардерши

Кайли Дженнер, которую в мае лишили статуса самой молодой миллиардерши в мире, подала в суд на поклонника, попытавшегося забраться в её дом, но по ошибке оказавшегося в особняке атакующего защитника «Сан-Антонио Спёрс» Демара Дерозана. Об этом сообщает портал TMZ.



История произошла ещё в ноябре американец Джастин Бергквист хотел пробраться в дом Дженнер в охраняемом районе «Хидден-Хиллз», однако по ошибке попал в особняк к Дерозану. Баскетболист обнаружил незнакомца возле детской комнаты и выгнал его. Злоумышленник сбежал с участка Демара, но вскоре вернулся и попытался вновь попасть на территорию района. Его задержала охрана и вызвала полицию.

Бывшая миллиардерша в свою очередь обратилась в суд, чтобы наложить на Бергквиста запрет на приближение, который не позволит ему находиться рядом с её домом.



Кайли Дженнер — младшая сестра телезвезды Ким Кардашьян. В мае её лишили статуса самой молодой миллиардерши в мире из-за лжи. Она искажала информацию о доходах своей компании и подделывала налоговые декларации, чтобы удерживать престижный титул.