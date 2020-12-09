Паскуаль высказался о победе над «Валенсией», ставшей для «Зенита» 6-й подряд в гостях

Главный тренер «Зенита» Хавьер Паскуаль прокомментировал победу своей команды в гостевом матче регулярного чемпионата Евролиги с испанской «Валенсией» (85:72).



«Во-первых, я рад вернуться в Валенсию. Мы играли против лучшей команды в Евролиге по результативным передачам. Мы безукоризненно сыграли в защите, из-за этого они сделали всего 14 передач. Также во второй половине встречи мы улучшили свою игру в нападении. Я считаю, что мы завершили одну из лучших своих игр в этом сезоне», – приводит слова Паскуаля официальный сайт «Зенита».



Самым результативным в составе сине-бело-голубых стал Остин Холлинз, набравший 20 очков. У Кевина Пангоса, Уильяма Томаса и Алекса Пойтресса – по 12. В составе «Валенсии» 18 очков в актив записал Боян Дубльевич.