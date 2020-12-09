«Хьюстон» может пополнить состав игроком сборной Украины

Защитник сборной Украины Иссуф Санон в ближайшее время может отправиться в расположение «Хьюстон Рокетс». Как утверждает basket.com.ua, клуб НБА сделал запрос и получил разрешение от ФИБА на выдачу лицензии защитника, который нынешний сезон начинал в «Днепре».
Права на Санона перешли к клубу из Хьюстона в рамках сделки по системе sign-and-trade, в результате которой защитник Остин Риверс отправился в «Нью-Йорк Никс». Именно эта франшиза была предыдущим обладателем драфт-прав на украинца, который был выбран под 42-м номером «Вашингтон Уизардс» в 2018 году.
В нынешнем сезоне Санон отыграл в составе «Днепра» 6 матчей в регулярном чемпионате Суперлиги, в которых, проводя на площадке по 13,5 минуты, в среднем набирал 8,0 очка, отдавал 2,5 передачи и совершал 1,3 подбора, реализуя 53,3% трёхочковых бросков.
В двух недавних матчах в составе сборной Украины Санон, проводя на площадке 18,1 минуты, в среднем набирал 7,5 очка, делал 2,5 передачи и 2,5 подбора.
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