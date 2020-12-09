Леброн Джеймс сделал выпад в адрес Янниса Адетокунбо

Звезда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс поддержал бывшего одноклубника, чемпиона НБА 2016 года в составе «Кливленд Кавальерс» Ченнинга Фрая в его оценке игровых способностей форварда «Милуоки Бакс» Янниса Адетокунбо.

Джеймс считает, что результативность Адетокунбо не является свидетельством его общей эффективности.



«Да, Ченнинг сказал на прошлой неделе, что «Милуоки Бакс» не станет лучше, потому что Яннис не может набирать очки. И люди в интернете начали сходить с ума. Они твердили: «Да он в среднем набирает по 30 очков! Что значит не может набирать очки? Я понимаю, о чём думает Ченнинг и что он говорит. Нужно глубоко проанализировать игру и производительность. Но все хотят оставаться на поверхности и не проводить анализ», — приводит слова Леброна Essentially Sports.

Адетокунбо имеет право подписать пятилетнее продление контракта на сумму $ 228-240 млн. Двукратный MVP НБА должен принять решение до 21 декабря – это дедлайн для заключения супермаксимальных контрактов и максимальных продлений соглашений новичков в этом сезоне.



Напомним, активный интерес к Адетокунбо приписывали «Майами Хит», «Голден Стэйт Уорриорз» и «Торонто Рэпторс».