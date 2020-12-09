Леброн назвал главное отличие второго «Космического джема» от первого фильма с Джорданом

Звезда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс рассказал, чем будет отличаться фильм «Космический джем: Новое наследие» с его участием от оригинальной ленты 1996 года, в которой снялся Майкл Джордан.



«Это не продолжение, фильм называется не «Космический джем — 2», а «Космический джем: Новое наследие». Могу сказать, что там будет баскетбольный матч и люди, которые как бы не совсем из нашего мира, с ними мы будем соперничать. У них будет другое название по сравнению с предыдущим фильмом, но я не буду его раскрывать.



Это больше семейный фильм. Он о воспитании детей, обо мне и моём сыне. По сюжету я пытаюсь требовать от него сделать что-то, потому что меня самого так учили, когда я рос. Требую, чтобы он играл в баскетбол. И, как родитель, я не слушаю своего ребёнка и не верю в то, в чём он действительно хорош. В итоге мой сын в какой-то момент практически полностью отстраняется, и я пытаюсь восстановить его доверие. Вместе с Багзом Банни, Лолой и остальными мультяшками», — приводит слова Джеймса WeGotThisCovered.



Первая часть ленты в жанре семейной комедии с элементами фантастики вышла на экраны в 1996 году. Главную роль в ней сыграл легендарный Майкл Джордан. Помимо него в фильме снимались звёзды НБА Ларри Бёрд, Патрик Юинг, Чарльз Баркли, Магси Богз, Ларри Джонсон и Шон Брэдли.



Кассовые сборы тогда составили более $ 230 млн, при этом бюджет фильма составлял $ 80 млн.