Рейтинг игроков НБА от ESPN: Уэстбрук — 36-й. Зайон выше Джорджа, Била, Таунса и Ирвинга

ESPN огласил позиции 11-50 в рейтинге топ-100 игроков НБА перед стартом сезона-2020/2021.



Топ-100 игроков НБА по версии ESPN (11-50):



11. Джейсон Тейтум («Бостон»)

12. Джимми Батлер («Майами»)

13. Бэм Адебайо («Майами»)

14. Джоэл Эмбиид («Филадельфия»)

15. Крис Пол («Финикс»)

16. Бен Симмонс («Филадельфия»)

17. Девин Букер («Финикс»)

18. Донован Митчелл («Юта»)

19. Зайон Уильямсон («Нью-Орлеан»)

20. Пол Джордж («Клипперс»)

21. Джамал Маррей («Денвер»)

22. Брэдли Бил («Вашингтон»)

23. Карл-Энтони Таунс («Миннесота»)

24. Паскаль Сиакам («Торонто»)

25. Кайри Ирвинг («Бруклин»)

26. Руби Гобер («Юта»)

27. Си Джей Макколлум («Портленд»)

28. Брэндон Ингрэм («Нью-Орлеан»)

29. Трэй Янг («Атланта»)

30. Кайл Лоури («Торонто»)

31. Джа Морэнт («Мемфис»)

32. Джейлен Браун («Бостон»)

33. Джру Холидэй («Милуоки»)

34. ДеАарон Фокс («Сакраменто»)

35. Крис Миддлтон («Милуоки»)

36. Расселл Уэстбрук («Вашингтон»)

37. Маркус Смарт («Бостон»)

38. Шэй Жильжо-Александер («Оклахома-Сити»)

39. Малкольм Брогдон («Индиана»)

40. Фред Ванвлит («Торонто»)

41. Кристапс Порзингис («Даллас»)

42. Никола Вучевич («Орландо»)

43. Джарен Джексон («Мемфис»)

44. Дрэймонд Грин («Голден Стэйт»)

45. Гордон Хэйворд («Шарлотт»)

46. Карис Леверт («Бруклин»)

47. Виктор Оладипо («Индиана»)

48. Кемба Уокер («Бостон»)

49. Спенсер Динуидди («Бруклин»)

50. Домантас Сабонис («Индиана»).