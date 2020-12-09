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«Нижний Новгород» обыграл «Сомбатхей» в Лиге чемпионов

«Нижний Новгород» обыграл «Сомбатхей» в Лиге чемпионов
Баскетбол 0

Баскетбольный клуб «Нижний Новгород» обыграл «Фальцо» в матче группового этапа Лиги чемпионов. Встреча прошла в Сомбатхее (Венгрия) и завершилась со счётом 93:88 в пользу нижегородской команды.

Нижегородцам удалось захватить преимущество с первой четверти — к первому перерыву они вели в счёте с разницей в 10 очков. Во второй четверти хозяевам паркета удалось практически полностью нивелировать отставание — к большому перерыву счёт на табло был 49:48 в пользу «Нижнего Новгорода».

В третьей четверти хозяева паркета вышли вперёд на два очка, однако в заключительной десятиминутке «Нижнему Новгороду» удалось вырвать победу. 21:14 — по итогам четверти, 93:88 — в матче в пользу российской команды.

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Евгений Бабурин, набравший 16 очков. Дабл-дабл из 13 очков и 11 передач на счету Ивана Стребкова. В составе хозяев 19 очков набрал Эван Бруинсма.

Лига чемпионов ФИБА. Группа D. 2-й тур
09 декабря 2020, среда. 20:00 МСК
Фальцо
Сомбатхей, Венгрия
Окончен
88 : 93
Нижний Новгород
Нижний Новгород, Россия
Фальцо: Бруинсма - 19, Перль - 19, Бенке - 15, Лейк - 14, Андерсон - 12, Варади - 7, Сирси - 2, Данчеч, Доктор, Ковач, Милошевич
Нижний Новгород: Бабурин - 16, Торопов - 14, Чадов - 14, Стребков - 12, Шеферд - 11, Ганькевич - 10, Комолов - 10, Астапкович - 3, Герасимов - 3, Беленицкий, Гонтарь, Платонов
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