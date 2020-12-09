«Нижний Новгород» обыграл «Сомбатхей» в Лиге чемпионов

Баскетбольный клуб «Нижний Новгород» обыграл «Фальцо» в матче группового этапа Лиги чемпионов. Встреча прошла в Сомбатхее (Венгрия) и завершилась со счётом 93:88 в пользу нижегородской команды.
Нижегородцам удалось захватить преимущество с первой четверти — к первому перерыву они вели в счёте с разницей в 10 очков. Во второй четверти хозяевам паркета удалось практически полностью нивелировать отставание — к большому перерыву счёт на табло был 49:48 в пользу «Нижнего Новгорода».
В третьей четверти хозяева паркета вышли вперёд на два очка, однако в заключительной десятиминутке «Нижнему Новгороду» удалось вырвать победу. 21:14 — по итогам четверти, 93:88 — в матче в пользу российской команды.
Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Евгений Бабурин, набравший 16 очков. Дабл-дабл из 13 очков и 11 передач на счету Ивана Стребкова. В составе хозяев 19 очков набрал Эван Бруинсма.
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