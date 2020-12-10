Скотти Пиппен рассказал о своих отношениях с Майклом Джорданом

Шестикратный чемпион НБА Скотти Пиппен рассказал об отношениях с Майклом Джорданом во времена совместных выступлений за «Чикаго Буллз».
«Да, эти отношения, которые между нами установились, то, как мы чувствовали себя в 80-х годах, мы тогда только начали расти и взрослеть, и мы поддерживали друг друга. Мы вместе выросли и защищали друг друга. То уважение, которое было у нас на паркете, та конкуренция, которой мы добились на вершине, это было что-то особенное. Мы испытывали друг к другу только уважение, потому что нам нужно было всецело находиться на паркете, чтобы делать то, что мы делали. Мы должны были доминировать», — приводит слова Скотти Пиппена Essentually Sports.
Напомним, Скотти Пиппен остался недоволен сериалом «Последний танец» о своём бывшем одноклубнике Майкле Джордане. Пиппен считает, что Джордан выставил себя на первый план и хотел возвеличить себя.
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