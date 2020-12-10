Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Баскетбол / Новости /

Скотти Пиппен рассказал о своих отношениях с Майклом Джорданом

Скотти Пиппен рассказал о своих отношениях с Майклом Джорданом
Баскетбол / НБА 0

Шестикратный чемпион НБА Скотти Пиппен рассказал об отношениях с Майклом Джорданом во времена совместных выступлений за «Чикаго Буллз».

«Да, эти отношения, которые между нами установились, то, как мы чувствовали себя в 80-х годах, мы тогда только начали расти и взрослеть, и мы поддерживали друг друга. Мы вместе выросли и защищали друг друга. То уважение, которое было у нас на паркете, та конкуренция, которой мы добились на вершине, это было что-то особенное. Мы испытывали друг к другу только уважение, потому что нам нужно было всецело находиться на паркете, чтобы делать то, что мы делали. Мы должны были доминировать», — приводит слова Скотти Пиппена Essentually Sports.

Напомним, Скотти Пиппен остался недоволен сериалом «Последний танец» о своём бывшем одноклубнике Майкле Джордане. Пиппен считает, что Джордан выставил себя на первый план и хотел возвеличить себя.

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2020