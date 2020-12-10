Гендиректор «Зенита»: сложно ответить на вопрос, почему мы всех громим на выезде

Генеральный директор санкт-петербургского «Зенита» Александр Церковный прокомментировал гостевую победную серию сине-бело-голубых, которая уже насчитывает шесть матчей.

«Сложно ответить на вопрос, почему мы всех громим на выезде. Скорее всего, закономерность не в том, где проводятся игры, а в отдельно взятом сопернике и особенностях календаря. Хотя играть без болельщиков в гостях, особенно против таких команд, как «Жальгирис» и «Анадолу», безусловно легче. Если говорить про матч с «Реалом», то у нас в декабре плотное расписание игр. Когда они идут через день, важно успеть подготовиться к новому сопернику и хоть как-то восстановиться», — приводят слова Церковного «Известия».



8 декабря «Зенит» в матче регулярного чемпионата Евролиги на выезде обыграл испанскую «Валенсию» (85:72), а уже сегодня подопечным Хавьера Паскуаля предстоит гостевой поединок с «Реалом».