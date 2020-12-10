Кевин Дюрант рассказал, что думает о возможном переходе в «Бруклин» Джеймса Хардена

Форвард «Бруклин Нетс» Кевин Дюрант признался, что не обращает внимания на слухи о возможном обмене в его команду Джеймса Хардена из «Хьюстон Рокетс».



«Вообще не думаю о Джеймсе Хардене. Я имею в виду, что он не играет за нашу команду. У нас очень талантливый коллектив. Есть игроки, которые могут делать много разных вещей. Это позволяет каждому выкладываться на полную, когда у вас в составе есть люди, такие как Спенсер, Карис, Кайри, я, а также Деандре и Джарретт», — приводит слова Дюранта Basket USA.



Харден до сих пор не прибыл в тренировочный лагерь «Рокетс». Сообщалось, что Джеймс просил руководство техасского клуба обменять его в «Бруклин Нетс».



Напомним, в межсезонье в «Хьюстоне» произошли перемены. Многолетнего генерального менеджера Дэрила Мори сменил неопытный Рафаэль Стоун, а на посту главного тренера дебютант Стивен Сайлас заменил Майка Д’Антони. Звёзды Джеймс Харден и Расселл Уэстбрук выставили запрос на обмен. Уэстбрука обменяли в «Вашингтон Уизардс» на Джона Уолла, но это не изменило желания Хардена оказаться в другом клубе.