Рекордсмен по набранным очкам в истории НБА Карим Абдул-Джаббар болен раком

Рекордсмен в истории НБА по набранным очкам (38 387) Карим Абдул-Джаббар болен раком простаты, сообщил легендарный баскетболист в статье на сайте WebMD.



В материале под названием «Жизнь чернокожих имеет значение» 73-летний Абдул-Джаббар написал, что чернокожие подвержены более высокому риску сердечных заболеваний и рака. «Да, высокие и чернокожие люди имеют более короткую продолжительность жизни. Пока что, учитывая эти статистические риски, у меня были диагностированы рак простаты, лейкемия, и я перенес операцию по шунтированию на сердце», — написал Абдул-Джаббар.



В 2008 году у Абдул-Джаббара диагностировали хронический миелоидный лейкоз. В 2011 году он сообщил, что рак находится на первой стадии. О раке простаты Карим сообщил впервые.