Рекордсмен по набранным очкам в истории НБА Карим Абдул-Джаббар болен раком
Рекордсмен в истории НБА по набранным очкам (38 387) Карим Абдул-Джаббар болен раком простаты, сообщил легендарный баскетболист в статье на сайте WebMD.
В материале под названием «Жизнь чернокожих имеет значение» 73-летний Абдул-Джаббар написал, что чернокожие подвержены более высокому риску сердечных заболеваний и рака. «Да, высокие и чернокожие люди имеют более короткую продолжительность жизни. Пока что, учитывая эти статистические риски, у меня были диагностированы рак простаты, лейкемия, и я перенес операцию по шунтированию на сердце», — написал Абдул-Джаббар.
В 2008 году у Абдул-Джаббара диагностировали хронический миелоидный лейкоз. В 2011 году он сообщил, что рак находится на первой стадии. О раке простаты Карим сообщил впервые.
Рекомендуем вам
- 10 декабря 2020
-
10:29
-
09:56
-
09:43
-
09:34
-
09:28
-
09:10
-
03:12
-
01:12
-
01:03
-
00:43
-
00:01
- 9 декабря 2020
-
23:03
-
21:55
-
20:50
-
20:28
-
20:20
-
20:01
-
19:47
-
18:51
-
18:44
-
18:32
-
17:44
-
15:43
-
15:06
-
14:46
-
13:45
-
13:27
-
12:46
-
12:28
-
11:01
-
10:22
-
09:54
-
00:41
- 8 декабря 2020
-
23:15
-
23:02
Партнерский контент
Рекомендуем вам