«Смотрю на её задницу». О'Нил объяснил, зачем открыл стрим рэперши. Сын Шака отреагировал

Легенда НБА Шакил О’Нил не стал скрывать, ради чего наблюдает за стримом рэперши Megan Thee Stallion.



«Смотрю на её задницу», – написал 4-кратный чемпион НБА в комментариях к стриму.

«Я понимаю тебя, папа», — написал в «сториз» на своей странице в «Инстаграме» Шариф О'Нил, сын Шакила.

Фото: https://www.instagram.com/shareefoneal/

Напомним, О'Нил завершил карьеру в 2011 году. Сейчас легендарный центровой работает экспертом на телевидении

Шакил О'Нил в НБА выступал за «Орландо Мэджик», «Лос-Анджелес Лейкерс», «Майами Хит», «Финикс Санз», «Кливленд Кавальерс» и «Бостон Селтикс». В составе «Лейкерс» и «Хит» он в сумме завоевал четыре чемпионских титула. О'Нил, выбранный на драфте 1992 года под первым номером, признавался MVP НБА, 15 раз участвовал в Матчах звёзд лиги. Шакил включён в Зал славы баскетбола за выдающиеся достижения в этом виде спорта.