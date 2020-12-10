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«Смотрю на её задницу». О'Нил объяснил, зачем открыл стрим рэперши. Сын Шака отреагировал

«Смотрю на её задницу». О'Нил объяснил, зачем открыл стрим рэперши. Сын Шака отреагировал
Баскетбол / НБА 0

Легенда НБА Шакил О’Нил не стал скрывать, ради чего наблюдает за стримом рэперши Megan Thee Stallion.

«Смотрю на её задницу», – написал 4-кратный чемпион НБА в комментариях к стриму.

«Я понимаю тебя, папа», — написал в «сториз» на своей странице в «Инстаграме» Шариф О'Нил, сын Шакила.

Фото: https://www.instagram.com/shareefoneal/

Напомним, О'Нил завершил карьеру в 2011 году. Сейчас легендарный центровой работает экспертом на телевидении

Шакил О'Нил в НБА выступал за «Орландо Мэджик», «Лос-Анджелес Лейкерс», «Майами Хит», «Финикс Санз», «Кливленд Кавальерс» и «Бостон Селтикс». В составе «Лейкерс» и «Хит» он в сумме завоевал четыре чемпионских титула. О'Нил, выбранный на драфте 1992 года под первым номером, признавался MVP НБА, 15 раз участвовал в Матчах звёзд лиги. Шакил включён в Зал славы баскетбола за выдающиеся достижения в этом виде спорта.

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