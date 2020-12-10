Пау Газоль надеется подписать контракт с «Лейкерс»

Чемпион НБА в составе «Лос-Анджелес Лейкерс» Пау Газоль признался, что хочет подписать контракт с бывшим клубом и провести в нём вместе со своим братом Марком сезон-2020/2021.



«Переход в «Лейкерс» будет значимым событием и историческим моментом. Не буду врать, для меня сезон в этой команде стал бы совершенно особенным, из-за перехода в клуб моего брата Марка. Но я сейчас не в том положении, чтобы требовать многого. Мне не приходится выбирать из десяти предложений от разных команд. Я хочу получить эту возможность и внести вклад в игру, чувствовать себя нужным команде. Просто числиться в составе – не для меня. Хотел бы получать удовольствие от игры», — приводит слова Пау ESPN.



Газоль-старший не выступал в НБА с марта 2019 года и с тех пор перенёс две операции на ноге. Сейчас он тренируется индивидуально.