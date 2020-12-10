Назван переломный момент, после которого Джеймс Харден захотел покинуть «Хьюстон»

Согласно информации обозревателя USA TODAY Джеффа Зилгитта, Джеймс Харден запросил обмен из «Хьюстон Рокетс» сразу после того, как узнал, что новым тренером команды руководство назначило Стивена Сайласа.



В межсезонье в «Хьюстоне» произошли перемены. Многолетнего генерального менеджера Дэрила Мори сменил неопытный Рафаэль Стоун, а на посту главного тренера дебютант Сайлас заменил Майка Д’Антони. Харден и Расселл Уэстбрук выставили запрос на обмен. Последнего обменяли в «Вашингтон Уизардс» на Джона Уолла, но это не изменило желания Хардена оказаться в другом клубе.



Харден до сих пор не прибыл в тренировочный лагерь «Рокетс». Сообщалось, что Джеймс просил руководство техасского клуба обменять его в «Бруклин Нетс».