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Назван переломный момент, после которого Джеймс Харден захотел покинуть «Хьюстон»

Назван переломный момент, после которого Джеймс Харден захотел покинуть «Хьюстон»
Баскетбол / НБА 0

Согласно информации обозревателя USA TODAY Джеффа Зилгитта, Джеймс Харден запросил обмен из «Хьюстон Рокетс» сразу после того, как узнал, что новым тренером команды руководство назначило Стивена Сайласа.

В межсезонье в «Хьюстоне» произошли перемены. Многолетнего генерального менеджера Дэрила Мори сменил неопытный Рафаэль Стоун, а на посту главного тренера дебютант Сайлас заменил Майка Д’Антони. Харден и Расселл Уэстбрук выставили запрос на обмен. Последнего обменяли в «Вашингтон Уизардс» на Джона Уолла, но это не изменило желания Хардена оказаться в другом клубе.

Харден до сих пор не прибыл в тренировочный лагерь «Рокетс». Сообщалось, что Джеймс просил руководство техасского клуба обменять его в «Бруклин Нетс».

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