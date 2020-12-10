ESPN раскритиковали за 19-е место Зайона Уильямсона в рейтинге игроков НБА

Болельщики НБА раскритиковали ESPN за то, что портал поставил форварда «Нью-Орлеан Пеликанс» Зайона Уильямсона на 19-е место в рейтинге лучших игроков лиги. Многие из поклонников баскетбола посчитали это место слишком высоким, пишет The Spun.



Уильямсон в первом сезоне в лиге провёл всего 24 матча, но в рейтинг ESPN Зайон умудрился опередить таких игроков, как Пол Джордж, Кайри Ирвинг, Расселл Уэстбрук и Брэдли Бил.



Накануне ESPN огласил позиции 11-50 в рейтинге топ-100 игроков НБА перед стартом сезона-2020/2021. Возглавил список Джейсон Тейтум («Бостон Селтикс»). Именно его портал поставил на 11-ю строчку. За ним следуют Джимми Батлер («Майами Хит», 12 место), Бэм Адебайо («Майами Хит», 13) и Джоэл Эмбиид («Филадельфия Сиксерс», 14).

Рейтинг игроков НБА от ESPN: Уэстбрук — 36-й. Зайон выше Джорджа, Била, Таунса и Ирвинга