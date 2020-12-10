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Экс-игрок «Кливленда» рассказал, почему Кайри Ирвинг презирает Леброна Джеймса

Экс-игрок «Кливленда» рассказал, почему Кайри Ирвинг презирает Леброна Джеймса
Баскетбол / НБА 0

Бывший игрок «Кливленд Кавальерс» Райан Холлинс заявил, что Кайри Ирвинг начал крайне негативно относиться к своему бывшему товарищу по команде Леброну Джеймсу, когда понял, что тот находится на особом счету.

«Кайри Ирвинг увидел, что Леброн Джеймс получил особое отношение, которого у него никогда не было во времена «Кавальерс», — приводит слова Холлинса журналист Брэндон Робинсон в «Твиттере».

Ирвинг в 2014-2017 годах выступал вместе с Леброном за «Кавальерс». Они привели «Кливленд» к первому в истории франшизы титулу чемпиона НБА, обыграв в финальной серии «Голден Стэйт Уорриорз». Тогда в ходе серии «Кавальерс» уступали — 1-3.

Недавно Кайри заявил, что впервые в карьере в лице Кевина Дюранта у него есть одноклубник, на которого можно положиться. Эти слова задели Леброна.

Леброна Джеймса задел выпад со стороны Кайри Ирвинга
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