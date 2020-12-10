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В США тренер сильно ударил ребёнка по голове. Леброн Джеймс отреагировал

В США тренер сильно ударил ребёнка по голове. Леброн Джеймс отреагировал
Баскетбол / НБА 0

Звезда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс поделился в «сториз» своего «инстаграма» видео, на котором тренер школьной команды по американскому футболу дважды ударил одного из юных игроков по голове. Баскетболист был возмущён таким поведением.

«Это недопустимо. Чёрт, если бы я был там, и дело происходило даже не с моим ребёнком, мы бы с ним не ограничились одними словами, это уж точно», – написал Джеймс под роликом.

Оригинал видео доступен на странице shannonsharpe84 в «Инстаграме».

Ранее Джеймс подписал новое соглашение с «Лейкерс». Всего 35-летний Джеймс получит $ 85,7 млн по максимальному продлению. Контракт позволит команде рассчитывать на его услуги до 2023 года.

Ожидается, что в 2023 году на драфте НБА будет выбран Бронни Джеймс, старший сын баскетболиста. Леброн хочет сыграть с ним в одной команде.

Леброн привёл «Лейкерс» к титулу в прошлом сезоне, набирая в среднем 25,3 очка, отдавая 10,2 передачи и собирая 7,8 подбора.

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