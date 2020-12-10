Демаркус Казинс высказался о ситуации Джеймса Хардена в «Хьюстоне»

Центровой Демаркус Казинс, подписавший негарантированный контракт с «Хьюстон Рокетс», рассказал о ситуации Джеймса Хардена в команде.
«Говоря о Хардене, Казинс подчеркнул, насколько всё позитивно в лагере „Хьюстона“, сколько людей там верят, что Харден сможет поддержать атмосферу в команде, отождествит себя с этой хорошей атмосферой и позитивной энергией», — сообщает NBAHolics.
В межсезонье в «Хьюстоне» произошли перемены. Многолетнего генерального менеджера Дэрила Мори сменил неопытный Рафаэль Стоун, а на посту главного тренера дебютант Сайлас заменил Майка Д’Антони. Харден и Расселл Уэстбрук выставили запрос на обмен. Последнего обменяли в «Вашингтон Уизардс» на Джона Уолла, но это не изменило желания Хардена оказаться в другом клубе.
Харден до сих пор не прибыл в тренировочный лагерь «Рокетс». Сообщалось, что Джеймс просил руководство техасского клуба обменять его в «Бруклин Нетс».
- 10 декабря 2020
-
18:26
-
17:57
-
16:50
-
15:27
-
15:06
-
13:20
-
12:32
-
11:54
-
11:06
-
10:29
-
09:56
-
09:43
-
09:34
-
09:28
-
09:10
-
03:12
-
01:12
-
01:03
-
00:43
-
00:01
- 9 декабря 2020
-
23:03
-
21:55
-
20:50
-
20:28
-
20:20
-
20:01
-
19:47
-
18:51
-
18:44
-
18:32
-
17:44
-
15:43
-
15:06
-
14:46
-
13:45