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Демаркус Казинс высказался о ситуации Джеймса Хардена в «Хьюстоне»

Демаркус Казинс высказался о ситуации Джеймса Хардена в «Хьюстоне»
Баскетбол / НБА 0

Центровой Демаркус Казинс, подписавший негарантированный контракт с «Хьюстон Рокетс», рассказал о ситуации Джеймса Хардена в команде.

«Говоря о Хардене, Казинс подчеркнул, насколько всё позитивно в лагере „Хьюстона“, сколько людей там верят, что Харден сможет поддержать атмосферу в команде, отождествит себя с этой хорошей атмосферой и позитивной энергией», — сообщает NBAHolics.

В межсезонье в «Хьюстоне» произошли перемены. Многолетнего генерального менеджера Дэрила Мори сменил неопытный Рафаэль Стоун, а на посту главного тренера дебютант Сайлас заменил Майка Д’Антони. Харден и Расселл Уэстбрук выставили запрос на обмен. Последнего обменяли в «Вашингтон Уизардс» на Джона Уолла, но это не изменило желания Хардена оказаться в другом клубе.

Харден до сих пор не прибыл в тренировочный лагерь «Рокетс». Сообщалось, что Джеймс просил руководство техасского клуба обменять его в «Бруклин Нетс».

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