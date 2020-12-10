Демаркус Казинс высказался о ситуации Джеймса Хардена в «Хьюстоне»

Центровой Демаркус Казинс, подписавший негарантированный контракт с «Хьюстон Рокетс», рассказал о ситуации Джеймса Хардена в команде.



«Говоря о Хардене, Казинс подчеркнул, насколько всё позитивно в лагере „Хьюстона“, сколько людей там верят, что Харден сможет поддержать атмосферу в команде, отождествит себя с этой хорошей атмосферой и позитивной энергией», — сообщает NBAHolics.



В межсезонье в «Хьюстоне» произошли перемены. Многолетнего генерального менеджера Дэрила Мори сменил неопытный Рафаэль Стоун, а на посту главного тренера дебютант Сайлас заменил Майка Д’Антони. Харден и Расселл Уэстбрук выставили запрос на обмен. Последнего обменяли в «Вашингтон Уизардс» на Джона Уолла, но это не изменило желания Хардена оказаться в другом клубе.



Харден до сих пор не прибыл в тренировочный лагерь «Рокетс». Сообщалось, что Джеймс просил руководство техасского клуба обменять его в «Бруклин Нетс».