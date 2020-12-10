Топ-10 игроков НБА по версии ESPN: Леброн — первый, Дончич выше Кавая, Дюранта и Карри

ESPN опубликовал рейтинг лучших игроков НБА перед стартом сезона-2020/2021.



1. Леброн Джеймс («Лейкерс»)

2. Энтони Дэвис («Лейкерс»)

3. Яннис Адетокунбо («Милуоки»)

4. Лука Дончич («Даллас»)

5. Кавай Леонард («Клипперс»)

6. Кевин Дюрант («Бруклин»)

7. Дэмьен Лиллард («Портленд»)

8. Стефен Карри («Голден Стэйт»)

9. Джеймс Харден («Хьюстон»)

10. Никола Йокич («Денвер»)

22 декабря — начало регулярного чемпионата сезона-2020/2021. Перерыв в регулярном чемпионате запланирован на 5–10 марта (Матч звёзд проводиться не будет). 16 мая — завершается регулярный сезон. 17–21 мая — турнир плей-ин по определению участников плей-офф. 22 мая — старт первого раунда плей-офф. 7 июня — старт полуфиналов конференций. 22 июня — начало финалов конференций. 8–22 июля — финал НБА.