Пол Джордж получил в «Клипперс» контракт на $ 190 млн
Один из лидеров «Лос-Анджелес Клипперс» форвард Пол Джордж договорился с клубом о подписании максимального контракта. К уже гарантированным $ 35,4 млн на следующий сезон баскетболист получит до 2025 года ещё $ 190 млн, сообщает на своей странице в «Твиттере» обозреватель Эдриан Войнаровски.
В преддверии сезона-2024/2025 у Джорджа в контракте будет опция игрока. Пол Джордж — один из лучших баскетболистов нынешнего поколения НБА. В «Клипперс» перешёл из «Оклахома-Сити Тандер» в 2019 году. До выступлений в «Тандер» был безусловным лидером «Индианы Пэйсерс». В минувшем регулярном чемпионате принял участие в 48 матчах (все — в старте), набирая 21,5 очка, собирая 5,2 подбора, совершая 3,9 передачи и 1,4 перехвата.
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