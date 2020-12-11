«Зенит» проиграл «Реалу». Это первое гостевое поражение команды в сезоне

В Мадриде завершился матч 13-го тура регулярного чемпионата Евролиги, в котором «Реал» принимал «Зенит». Команда из Испании неплохо начала встречу и выиграла первую четверть с преимуществом в три очка — 24:21. К большому перерыву мадридцы нарастили преимущество до пяти баллов — 36:31.

Решающей стала третья четверть, в которой подопечные Ласо оформили мощный рывок и оторвались от «Зенита» на 17 очков — 59:42. В заключительном игровом отрезке гости сократили отставание, но на больше времени не хватило. Победа «Реала» — 79:72.

Это первое гостевое поражение «Зенита» в нынешнем сезоне Евролиги.

Самым результативным в составе победителей стал Альберто Абальде, набравший 16 очков. У «Зенита» 15 очков на счету Остина Холлинза.