«Зенит» проиграл «Реалу». Это первое гостевое поражение команды в сезоне
В Мадриде завершился матч 13-го тура регулярного чемпионата Евролиги, в котором «Реал» принимал «Зенит». Команда из Испании неплохо начала встречу и выиграла первую четверть с преимуществом в три очка — 24:21. К большому перерыву мадридцы нарастили преимущество до пяти баллов — 36:31.
Решающей стала третья четверть, в которой подопечные Ласо оформили мощный рывок и оторвались от «Зенита» на 17 очков — 59:42. В заключительном игровом отрезке гости сократили отставание, но на больше времени не хватило. Победа «Реала» — 79:72.
Это первое гостевое поражение «Зенита» в нынешнем сезоне Евролиги.
Самым результативным в составе победителей стал Альберто Абальде, набравший 16 очков. У «Зенита» 15 очков на счету Остина Холлинза.
Евролига. Регулярный чемпионат. 11-й тур
10 декабря 2020, четверг. 23:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Окончен
79 : 72
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
Реал Мадрид: Абальде - 16, Рэндольф - 12, Лапровиттола - 11, Тавареш - 11, Томпкинс - 10, Тэйлор - 9, Льюль - 6, Гаруба Алари - 2, Дек - 2, Козёр, Кэрролл, Фернандес
Зенит: Холлинс - 15, Пангос - 12, Риверс - 12, Бэрон - 8, Пойтресс - 6, Понитка - 6, Томас - 5, Зубков - 3, Гудайтис - 2, Захаров - 2, Пушков - 1, Фридзон
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