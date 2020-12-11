Пол Джордж высказался о подписании контракта с «Клипперс» на $ 190 млн

Форвард «Лос-Анджелес Клипперс» Пол Джордж после подписания нового контракта с клубом на $ 190 млн заявил, что его долг теперь — привести команду к чемпионству.

«Мой долг – принести «Клипперс» трофей. Я обязан завоевать для организации титул, уверен в себе и в том, где хочу быть. Мне по душе здесь и нравится семья, которую удалось создать в мой первый год. Вот где я хочу быть. Желаю заложить здесь настоящий фундамент. Именно тут моё наследие. В этой команде я хочу оставить самый заметный след», – приводит слова Джорджа Bleacher Report.



Джордж договорился с клубом о подписании максимального контракта. К уже гарантированным $ 35,4 млн на следующий сезон баскетболист получит до 2025 года ещё $ 190 млн. В минувшем регулярном чемпионате он принял участие в 48 матчах (все — в старте), набирая 21,5 очка, собирая 5,2 подбора, совершая 3,9 передачи и 1,4 перехвата.