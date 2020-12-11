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Пабло Ласо: «Реал» добыл важную победу над «Зенитом», идеальной гостевой командой

Пабло Ласо: «Реал» добыл важную победу над «Зенитом», идеальной гостевой командой
Баскетбол / Евролига 0

Главный тренер мадридского «Реала» Пабло Ласо прокомментировал победу своей команды в домашнем матче регулярного чемпионата Евролиги с санкт-петербургским «Зенитом» (79:72).

«В первой половине мы контролировали игру, но смазали слишком много открытых бросков в прыжке и упустили некоторые другие детали. В третьей четверти отлично играли в защите и выглядели очень солидно. Мы открыли площадку для бросков, хорошо переводили мяч, поэтому я думаю, что этот отрезок был решающим в игре.

Мы сделали много ошибок в четвёртой, и они вернулись. «Зенит» не проигрывал на выезде, это было нечто. Они показали это вновь, пытаясь вернуться в игру, и бились до конца.

Это важная победа над командой, которая была идеальной гостевой. Джеффри Тейлор был великолепен, он знал план игры с самого начала, чтобы закрыть Пангоса, очень важного для них игрока. Вся команда приложила большие усилия», — приводит слова Ласо официальный сайт Евролиги.

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