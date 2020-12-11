Илона Корстин: мы всегда смотрим за НБА и следим на новшествами, которые они вводят

Генеральный директор Единой лиги ВТБ Илона Корстин заявила, что в организации следили за примером НБА, которая провела рестарт сезона-2019/2020 в «пузыре» после мартовской приостановки из-за пандемии коронавируса.

— Сравнивали ли вы ситуацию в НБА и у нас?

— Конечно, сравнивали. Очень часто просят сравнить Единую лигу и НБА, но сделать это сложно. НБА существует 74 года, мы – 12. Я уже не говорю о разнице в размерах бюджета. Конечно же, для нас это ориентир, мы всегда смотрим за НБА и следим на новшествами, которые они вводят. Мы следили за их «пузырем», но для нас это невозможно, потому что наши команды играют и в других соревнованиях и еврокубках. Разные страны, разные правила.



— Есть понимание, что из-за изменений COVID-19 останется после ухода вируса? К примеру, тесты?

— Сейчас рано говорить об этом. Но о тестах – это дорогостоящая вещь, и клубы потратили на них уже очень много средств. Они обязаны делать тесты в Лиге перед матчем, но они обязаны делать тесты и в других местах – в иных соревнованиях, при перелётах. И всё это стоит денег. Дороже всего тесты в Эстонии – более 100 евро за штуку. Думаю, что, когда вирус уйдёт, мы поймём, что часть коммуникаций можно оставить в онлайне. Не стоит пригонять всех в одно место – можно провести встречу в онлайн-формате.