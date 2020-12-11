Илона Корстин: Матч звёзд Единой лиги ВТБ запланирован в календаре на 14 февраля

Генеральный директор Единой лиги ВТБ Илона Корстин рассказала о ситуации с зарплатами игроков, проведении Матча звёзд сезона-2020/2021 и уникальности Экобола.
— А что происходит с зарплатами игроков? Они уменьшаются?
— В основном зарплаты игроков стали ниже. Сложно говорить о проценте уменьшения зарплаты – это дела игроков и клубов. Но многие говорят, что платить стали немного меньше.
— Какая судьба у Матча звёзд?
— Сейчас Матч звёзд запланирован в календаре на 14 февраля. В сегодняшних реалиях мы задаёмся вопросом, как быть – проводить или нет. И как быть со зрителями? Мы понимаем, что худший вариант – без зрителей на трибунах, лучший вариант – 25% заполняемости арены. Я считаю, что Матч звёзд стоит проводить: у нас есть спонсорские обязательства и перед Банком ВТБ, и перед другими спонсорами. Естественно, этот Матч звёзд пройдёт в совсем ином формате – мы будем ориентироваться на ТВ-картинку.
— В чём уникальность вашего Экобола?
— Этот мяч мы прорабатывали с компанией СИБУР, и внутри он состоит из экоматериалов. Снаружи кожа, а внутри – переработанные материалы. По весу он не отличается от остальных, и сейчас это наш официальный мяч турнира, он прошёл сертификацию ФИБА. На самом деле даже НБА начала присматриваться к нашему Экоболу, и, возможно, там скоро тоже будут играть экологическим мячом.
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