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«Филадельфия» прояснила позицию по обмену Джеймса Хардена

«Филадельфия» прояснила позицию по обмену Джеймса Хардена
Баскетбол / НБА 0

Согласно утверждениям инсайдера The Athletic Шэмса Чарании, главный тренер «Филадельфии Сиксерс» Док Риверс решительно намерен сохранить Бена Симмонса и Джоэла Эмбиида в команде. Однако это не означает, что они в итоге не будут задействованы в возможном обмене Джеймса Хардена из «Хьюстон Рокетс».

По словам журналиста, руководство «Сиксерс» примет решение после первых игр сезона. Если дуэт Симмонс — Эмбиид потерпит неудачу при Риверсе, кого-то из этих двоих могут обменять.

«Сиксерс» хотят увидеть своих двух молодых звезд, Бена Симмонса и Джоэла Эмбиида, под руководством нового главного тренера Дока Риверса, который в восторге от обоих игроков. Специалист в частном порядке ясно дал понять, что хочет иметь возможность добиться большого успеха с ними… Теоретически, однако, «Хьюстон» может согласиться на потенциальную доступность Симмонса, если «Филадельфия» неудачно начнёт сезон и Бена решат отпустить», — приводит слова Чарании Clutch Points.

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