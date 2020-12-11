Дэрран Хиллиард: по результатам встреч с Леброном Джеймсом преимущество на моей стороне

Защитник московского ЦСКА Дэрран Хиллиард поделился воспоминаниями об отрезке карьеры в НБА, отдельно остановившись на играх, в которых ему доводилось противостоять звёздному форварду Леброну Джеймсу.
«Вообще, мне очень повезло, что моя история в НБА связана с двумя великими клубами — «Детройтом» и «Сан-Антонио». Даже сам факт работы с Грегом Поповичем уже даёт массу поводов для гордости.
Мне приятно вспомнить, что по результатам трёх встреч с Леброном Джеймсом преимущество на моей стороне: пока 2-1 в мою пользу. Когда впервые выходил на паркет против него, парня, которым я много лет восхищался, ко мне пришло чёткое осознание: прямо сейчас Дэрран Хиллиард не фанат Леброна, а соперник. Это великолепный, сложный, незабываемый вызов», — приводит слова Хиллиарда VTBrussia.
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