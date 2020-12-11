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«Хьюстон» позволял Хардену любые вольности и впервые отказал только с запросом в «Бруклин»

«Хьюстон» позволял Хардену любые вольности и впервые отказал только с запросом в «Бруклин»
Баскетбол / НБА 0

Обозреватель ESPN Тим Макмаен рассказал, каким положением в «Хьюстон Рокетс» пользовался лидер команды Джеймс Харден. По его словам, руководство клуба почти никогда не отказывало баскетболисту и впервые пошло на это, когда тот попросил об обмене в «Бруклин Нетс».

«Хардену было позволено делать то, что он хотел. Он хотел прихода Ховарда и получил его. Потом он требовал его ухода, и Дуайт ушёл. Он просил в команду Криса Пола, а потом просил его ухода, та же история была с Расселлом Уэстбруком.

Он просил об уходе Кевина Макхэйла и получил это. Харден определял расписание своих тренировок. Впервые ему отказали только тогда, когда он попросил об обмене в «Бруклин Нетс». Один из сотрудников «Рокетс» сказал мне, что Джеймс делал всё, что ему заблагорассудится, потому что ему никогда прежде не отказывали», — сказал обозреватель.

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