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ЦСКА обыграл «Химки». Джеймсу до трипл-дабла не хватило одного подбора

ЦСКА обыграл «Химки». Джеймсу до трипл-дабла не хватило одного подбора
Баскетбол / Евролига 0

В Мытищах завершился матч 13-го тура регулярного чемпионата Евролиги, в котором «Химки» принимали ЦСКА.

Команда из Московской области проиграла первую четверть — 22:25, а во второй десятиминутке ЦСКА совершил ещё один неплохой рывок и оторвался от соперников уже на 9 очков — 52:43. После большого перерыва «Химки» пытались наверстать упущенное и моментами включались в игру. Но в целом ЦСКА контролировал происходящее на паркете и удержал победу — 96:87.

Лучшим в составе победителей стал разыгрывающий защитник Майк Джеймс, остановившийся в шаге от трипл-дабла. В активе у него 36 очков, 9 подборов и 10 передач. Ещё один дабл-дабл — на счету Николы Милутинова (11 очков, 11 подборов). В составе «Химок» лучшим стал Алексей Швед, записавший в свой актив 26 очков и 6 передач.

Евролига. Регулярный чемпионат. 13-й тур
11 декабря 2020, пятница. 20:00 МСК
Химки
Химки, Россия
Окончен
87 : 96
ЦСКА
Москва, Россия
Химки: Швед - 26, Йеребко - 16, Микки - 11, Монро - 10, Моня - 9, Макколум - 7, Тимма - 5, Йович - 2, Букер - 1, Вяльцев, Дайр. Бертанс, Зайцев
ЦСКА: Джеймс - 36, Хиллиард - 15, Милутинов - 11, Боломбой - 10, Клайберн - 9, Шенгелия - 5, Фойгтман - 4, Хоменко - 4, Курбанов - 2, Антонов, Стрелниекс, Ухов
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