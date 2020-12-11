ЦСКА обыграл «Химки». Джеймсу до трипл-дабла не хватило одного подбора

В Мытищах завершился матч 13-го тура регулярного чемпионата Евролиги, в котором «Химки» принимали ЦСКА.

Команда из Московской области проиграла первую четверть — 22:25, а во второй десятиминутке ЦСКА совершил ещё один неплохой рывок и оторвался от соперников уже на 9 очков — 52:43. После большого перерыва «Химки» пытались наверстать упущенное и моментами включались в игру. Но в целом ЦСКА контролировал происходящее на паркете и удержал победу — 96:87.

Лучшим в составе победителей стал разыгрывающий защитник Майк Джеймс, остановившийся в шаге от трипл-дабла. В активе у него 36 очков, 9 подборов и 10 передач. Ещё один дабл-дабл — на счету Николы Милутинова (11 очков, 11 подборов). В составе «Химок» лучшим стал Алексей Швед, записавший в свой актив 26 очков и 6 передач.