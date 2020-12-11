ЦСКА обыграл «Химки». Джеймсу до трипл-дабла не хватило одного подбора

В Мытищах завершился матч 13-го тура регулярного чемпионата Евролиги, в котором «Химки» принимали ЦСКА.
Команда из Московской области проиграла первую четверть — 22:25, а во второй десятиминутке ЦСКА совершил ещё один неплохой рывок и оторвался от соперников уже на 9 очков — 52:43. После большого перерыва «Химки» пытались наверстать упущенное и моментами включались в игру. Но в целом ЦСКА контролировал происходящее на паркете и удержал победу — 96:87.
Лучшим в составе победителей стал разыгрывающий защитник Майк Джеймс, остановившийся в шаге от трипл-дабла. В активе у него 36 очков, 9 подборов и 10 передач. Ещё один дабл-дабл — на счету Николы Милутинова (11 очков, 11 подборов). В составе «Химок» лучшим стал Алексей Швед, записавший в свой актив 26 очков и 6 передач.
- 11 декабря 2020
-
23:06
-
22:55
-
22:45
-
21:57
-
20:58
-
19:59
-
18:59
-
17:21
-
15:49
-
15:36
-
14:38
-
14:30
-
14:14
-
13:27
-
13:18
-
12:43
-
11:45
-
10:48
-
10:32
-
10:05
-
09:55
-
09:32
-
06:56
-
04:02
-
00:55
-
00:39
-
00:02
- 10 декабря 2020
-
22:39
-
21:48
-
20:43
-
20:34
-
20:29
-
20:18
-
19:53
-
19:51