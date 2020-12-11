Суперзвезда ЦСКА установил в матче с «Химками» 5 впечатляющих рекордов

Защитник ЦСКА Майк Джеймс остановился в одном подборе от трипл-дабла в матче регулярного чемпионата Евролиги с «Химками» (96:87) — в активе у него 36 очков, 10 результативных передач и 9 подборов при рейтинге эффективности, составляющем 51 балл.
Джеймс установил рекорд результативности в сезоне Евролиги. Ранее максимум составлял 33 очка и принадлежал разыгрывающему Василие Мицичу из «Анадолу Эфес». Кроме того, Джеймс отметился абсолютно лучшим в сезоне рейтингом эффективности, составившим 51 балл. Ранее максимум составлял 42 балла и принадлежал центровому АСВЕЛа Мустафе Фаллю. По эффективности Джеймс показал шестой лучший результат за всю историю Евролиги. К тому же Майк оформил личные карьерные рекорды по эффективности, результативности и передачам. Американцу не хватило одного подбора, чтобы оформить трипл-дабл в Евролиге и стать третьим в истории после Ника Калатеса и Николы Вуйчича.
Права на видео принадлежат Euroleague Basketball. Посмотреть видео можно в YouTube-аккаунте EUROLEAGUE BASKETBALL
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