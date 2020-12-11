«С такими цифрами выиграть матч невозможно». Куртинайтис объяснил поражение от ЦСКА

Главный тренер «Химок» Римас Куртинайтис поделился впечатлениями от поражения своей команды в матче регулярного чемпионата Евролиги с ЦСКА (86:95), назвав причины неудачи.

«Поздравляю ЦСКА с хорошей игрой. Они сражались все сорок минут и были сконцентрированы. Соперник лидировал в счёте с самого начала и до конца. Наша команда приложила усилия, играла энергично, но некоторые решения были неправильными.

Прежде всего мы позволили ЦСКА взять 17 подборов под нашим кольцом, также сделали 16 потерь, а с такими цифрами выиграть матч невозможно. Я уже не говорю про 11 промазанных штрафных бросков. Эти показатели говорят об игре в целом. В остальном всё было не так уж и плохо. Парни старались вернуться в игру и были близки к этому, но в решающие минуты сделали несколько потерь. Тогда игра была сделана", — приводит слова Куртинайтиса официальный сайт «Химок».