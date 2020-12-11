«Я в шутку «наехал» на него». Итудис высказался о мощном выступлении Майка Джеймса

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис поделился впечатлениями от победы своей команды в матче регулярного чемпионата Евролиги с «Химками», а также отдельно остановился на выступлении Майка Джеймса, которому не хватило лишь подбора до трипл-дабла.

«Определённо, мы лучше действовали на подборе и боролись. Эта игра чем-то напоминала наш матч в Лиге ВТБ: мы доминировали в первой половине, контролировали ход встречи, но в третьей четверти «Химки» добавили, стали играть сильнее и жёстче. Мы показали, что мы отчаянно хотим добиться победы. Были удачные и неудачные отрезки. Как по мне, мы слишком много теряли мячи. При всём уважении к обороне соперников, это были наши потери, мы расставались с мячом слишком легко.

Конечно, Майк выдал выдающееся представление, ему не хватило всего одного подбора до трипл-дабла. Я в шутку «наехал» на него, мол, в первой половине он сделал восемь подборов, а во второй расслабился и сумел взять всего один! В то же время необходимо сказать об остальных. Понятно, что Майк – отличный игрок, но его поддержала вся команда. Ведь нам следовало придерживаться плана и перестраиваться, ведь «Химки» чертовски хороши в нападении. Они способны на камбэк. Смотрите, у нас было «+17», и они через три минуты почти отыгрались, с лёгкостью. Они попадали важные мячи, здорово двигали мяч, а мы как-то расслабились. Так что все заслуживают похвалы", — приводит слова специалиста официальный сайт ЦСКА.