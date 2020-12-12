«Барселона» крупно обыграла «Милан»

В Барселоне завершился матч регулярного чемпионата Евролиги, в котором «Барселона» принимала «Милан». Команда из Италии неудачно начала встречу, проиграв первую четверть с разницей в 8 очков -15:23. Но уже во второй десятиминутке гости не только отыгрались, но и вышли вперёд — 43:39.

В третьем отрезке «Милан» удерживал минимальное преимущество — 61:60. В ходе четвёртой четверти миланцы лидировали с преимуществом в 5 очков — 69:64. Но за пять минут до финальной сирены атака команды Мессины встала, в то время, как «Барселона» активизировалась и в итоге совершила рывок 23:2, приведший каталонцев к крупной победе — 87:71.

Самым результативным в составе победителей стал Брендон Дэвис, набравший 21 очко, дабл-дабл из 19 очков и 10 подборов на счету Николы Миротича. У «Милана» отличился Малкольм Дилэйни, записавший в актив 23 очка.